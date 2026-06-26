Mundial 2026: horarios y cómo VER EN VIVO los partidos de este sábado 27 de junio

La fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 avanza este sábado 27 de junio con la disputa de la tercera y última fecha de la fase de grupos, para los grupos L, K, y J, una jornada que promete emociones de principio a fin por la lucha de los cupos a los dieciseisavos de final.

Tal como lo establece la FIFA, los partidos de una misma zona se jugarán en simultáneo con el objetivo de garantizar la transparencia deportiva y el juego limpio. De esta manera, ninguna selección llegará a su compromiso con ventaja por conocer previamente el resultado de sus rivales directos.

Colombia vs. Portugal y todos los partidos del sábado: hora y dónde ver el Mundial 2026

La programación incluye encuentros de alto voltaje, entre ellos la presentación de la Selección Colombia frente a Portugal, uno de los compromisos más esperados por los aficionados.

La actividad comenzará a las 4:00 de la tarde con dos partidos del Grupo L. Panamá se enfrentará a Inglaterra en un duelo que podrá seguirse a través del canal de YouTube de La FM, mientras que Croacia y Ghana medirán fuerzas con transmisión de DSports.

Más tarde, desde las 6:30 p. m., todas las miradas estarán puestas en el Grupo K. Colombia buscará un resultado que le permita asegurar su clasificación cuando enfrente a Portugal en un compromiso que será emitido por el Canal RCN.

La gran previa vívala por el Canal RCN y la App de Canal RCN desde las 4:30 p. m. La Suplente, por YouTube de Deportes RCN comenzará a las 6:00 p. m. Además, la definición del liderato de grupo se podrá ver por la Señal principal del Canal RCN, TikTok, YouTube, La FM, La Mega y la App de Canal RCN: 6:30 p. m.

Colombia, Argentina e Inglaterra salen a escena: hora y dónde ver la jornada del Mundial 2026

En simultáneo, República Democrática del Congo chocará con Uzbekistán, con transmisión exclusiva de DSports.

La jornada concluirá a las 9:00 de la noche con los dos encuentros del Grupo J. Jordania intentará dar la sorpresa frente a la ya clasificada Argentina, partido que podrá verse por Win Sports. A la misma hora, Argelia y Austria disputarán un duelo clave por la clasificación, con señal de DSports.

Con varios cupos a los dieciseisavos de final aún en juego, la programación de este sábado promete emociones de principio a fin y marcará el cierre de una nueva fase de grupos en el Mundial 2026.

Formato clasificación 16avos. de final del Mundial

Cabe recordar que avanzan a la siguiente fase las dos mejores selecciones de cada grupo, además de los ocho mejores terceros de la clasificación general, por lo que cada punto será fundamental en esta última jornada mundialista.

Fechas 16avos. de final del Mundial 2026

Una vez finalice la fase de grupos, comenzará la etapa de eliminación directa. Los dieciseisavos de final se jugarán entre el 28 de junio y el 3 de julio. Todas las incidencias, resultados, estadísticas y novedades del Mundial 2026 podrán seguirse en tiempo real a través de DeportesRCN.com.