Mundial 2026: partidos de este jueves 9 de julio y cómo VER EN VIVO

El Mundial 2026 vivirá este jueves uno de los partidos más esperados de los cuartos de final. Francia y Marruecos volverán a verse las caras cuatro años después de la semifinal de Catar 2022, en un duelo que combina historia, rivalidad y el sueño de seguir avanzando hacia el título.

Las recientes victorias de Marruecos, incluida la contundente clasificación frente a Canadá en los octavos de final, han disparado la confianza de una afición que sueña con escribir una nueva página dorada en su historia.

Francia, por su parte, parte como una de las grandes favoritas para conquistar el Mundial gracias a su experiencia y profundidad de plantilla. Sin embargo, enfrente tendrá a un rival que ya demostró que puede competir de igual a igual contra cualquier potencia y que buscará convertir este duelo en otra noche inolvidable para el fútbol marroquí.

Francia vs. Marruecos EN VIVO: hora y dónde ver por TV y online los cuartos de final del Mundial 2026

Para la selección marroquí, este compromiso representa mucho más que un partido de cuartos de final. Los 'Leones del Atlas' todavía recuerdan la derrota 2-0 frente a Francia en las semifinales del Mundial de Catar 2022, un resultado que puso fin a la histórica campaña que convirtió a Marruecos en el primer país africano en alcanzar esa instancia.

Ahora el panorama es diferente. Marruecos llega fortalecido por su crecimiento futbolístico y respaldado por el sexto lugar del ranking FIFA.

Sin embargo, el respeto por el vigente poderío francés mantiene un ambiente de prudencia entre los aficionados, conscientes de la calidad de una plantilla repleta de figuras internacionales.

Francia vs. Marruecos EN VIVO: hora, canal y dónde ver los cuartos de final del Mundial

Pese a ello, la ilusión de conseguir una revancha histórica sigue creciendo entre la afición marroquí, que confía en que su selección pueda volver a sorprender al mundo.

En ciudades como Rabat, Casablanca y Marrakech, la expectativa por el encuentro se vive con enorme intensidad. Cafeterías, bares y zonas de aficionados esperan recibir a miles de seguidores varias horas antes del pitazo inicial, mientras las autoridades han habilitado espacios con pantallas gigantes para atender la alta demanda.

Los aficionados podrán disfrutar del compromiso EN VIVO por la señal principal del Canal RCN, el canal oficial de YouTube, la aplicación del Canal RCN y con el seguimiento minuto a minuto de DeportesRCN.com, donde encontrarán todas las incidencias, estadísticas y el análisis de uno de los encuentros más atractivos de la Copa del Mundo.