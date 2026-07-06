Mundial 2026: partidos de este martes 7 de julio y cómo VER EN VIVO

La emoción del Mundial 2026 continúa este martes 7 de julio con dos atractivos compromisos de los octavos de final, que podrán seguirse EN VIVO por el Canal RCN, su canal de YouTube, la aplicación oficial y con el cubrimiento minuto a minuto de DeportesRCN.com.

La jornada comenzará a las 11:00 a.m. con el duelo entre Argentina y Egipto, un compromiso en el que la vigente campeona del mundo buscará dar un paso más hacia la defensa del título.

Mundial 2026: hora y dónde ver EN VIVO los partidos de este martes 7 de julio por el Canal RCN

El equipo de Lionel Scaloni llega tras superar con sufrimiento a Cabo Verde y vuelve a encomendarse al liderazgo de Lionel Messi, autor de siete de los once goles de la Albiceleste en el torneo.

Enfrente estará una selección egipcia que ha sorprendido por su orden táctico y fortaleza defensiva. Liderados por Mohamed Salah, los africanos intentarán dar uno de los grandes golpes del campeonato y clasificarse a los cuartos de final.

Canal RCN trae toda la emoción del Mundial: Argentina y Colombia por el cupo a cuartos de final

La programación continuará a las 3:00 p.m. con uno de los encuentros más esperados para el público colombiano: Colombia vs. Suiza. La selección dirigida por Néstor Lorenzo llega invicta al compromiso, con tres victorias y un empate, aunque con la preocupación por la lesión del delantero Jhon Córdoba, quien podría perderse el resto del Mundial.

Ante este panorama, todas las miradas apuntan a Luis Suárez. El atacante del Sporting de Lisboa tendría la oportunidad de asumir la responsabilidad ofensiva de la Tricolor después de una destacada temporada en Portugal, donde anotó 28 goles en la liga. Aunque todavía no ha podido marcar en el Mundial, ya fue decisivo al asistir a Jhon Arias en el triunfo sobre Ghana.

Suiza será un rival de máxima exigencia. El conjunto europeo avanzó como líder de su grupo y llega impulsado por el gran momento del joven Johan Manzambi, una de las revelaciones del torneo.

Recuerde que ambos encuentros podrán verse por la señal principal del Canal RCN, además de su canal de YouTube y la aplicación oficial. Asimismo, DeportesRCN.com ofrecerá el minuto a minuto, las mejores jugadas y toda la información relacionada con la Copa del Mundo.