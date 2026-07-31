Murió Franco Baresi, leyenda del fútbol italiano y eterno capitán del Milan

El fútbol italiano está de luto. Franco Baresi murió este viernes 31 de julio de 2026 a los 66 años, dejando atrás una de las carreras más emblemáticas en la historia del fútbol europeo.

Capitán del gran AC Milan de las décadas de 1980 y 1990, el legendario defensor fue reconocido por su liderazgo, capacidad para anticipar las jugadas y una fidelidad poco habitual en el fútbol moderno.

Baresi disputó toda su carrera profesional con el Milan, club al que llegó siendo adolescente y con el que permaneció durante dos décadas, hasta su retiro en 1997. En total, acumuló 719 partidos oficiales y se convirtió en uno de los máximos símbolos de la institución.

El número 6 quedó para siempre ligado a su figura. Tanto fue su impacto que el Milan decidió retirar esa camiseta tras su retiro, convirtiéndola en un símbolo de la historia del conjunto rossonero.

Baresi fue uno de los grandes protagonistas del Milan que conquistó Europa bajo las órdenes de Arrigo Sacchi y posteriormente Fabio Capello. Junto a Paolo Maldini, Alessandro Costacurta y Mauro Tassotti formó una defensa que marcó una época y que llevó al equipo italiano a dominar el continente.

Muere Franco Baresi, leyenda del fútbol italiano y eterno capitán del AC Milan

Durante su trayectoria conquistó seis títulos de Serie A y tres Copas de Europa, además de dos Copas Intercontinentales y otras conquistas nacionales e internacionales.

También terminó segundo en el Balón de Oro de 1989, reconocimiento que confirmó su dimensión entre los mejores futbolistas del mundo.

Con la selección italiana disputó 81 partidos y fue campeón del mundo en España 1982, aunque no tuvo participación en la final. Su historia con la ‘Azzurra’ también quedó marcada por el Mundial de Italia 1990 y, especialmente, por la final de Estados Unidos 1994 ante Brasil, en la que falló uno de los penaltis de la definición.

La noticia provocó una ola de homenajes en el fútbol italiano y mundial. Paolo Maldini recordó a quien fuera su capitán y mentor, mientras clubes como Juventus e Inter también expresaron su pesar.

El AC Milan despidió a una figura que, más allá de sus títulos, representó durante 20 años la identidad del club. Franco Baresi se marcha, pero su número 6 y su legado permanecerán para siempre en la historia del fútbol italiano.