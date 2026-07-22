Nelson Deossa sigue sin firmar con Vasco: la razón detrás del interminable mercado

El futuro de Nelson Deossa continúa sin resolverse. Aunque el mediocampista colombiano sigue siendo el principal objetivo de Vasco da Gama en el actual mercado de fichajes, las negociaciones ya superan el mes sin que exista un acuerdo definitivo, situación que ha comenzado a generar preocupación entre los aficionados del conjunto brasileño.

El club carioca regresó a entrenamientos hace un mes tras el parón por el Mundial y, hasta el momento, no ha logrado incorporar ningún refuerzo de peso para el equipo titular. La única llegada fue la del lateral izquierdo Paulinho, un fichaje que, en realidad, ya estaba asegurado desde febrero mediante un precontrato, por lo que la directiva continúa trabajando para concretar su primera gran incorporación del semestre.

La dirigencia, entretanto, mantiene su intención de reforzar varias posiciones, pero sigue considerando a Nelson Deossa como la pieza clave para fortalecer el mediocampo y liderar el nuevo proyecto deportivo del conjunto brasileño.

Deossa sigue siendo la prioridad del Vasco

Las conversaciones por Nelson Deossa comenzaron a tomar forma hacia el 16 de junio, cuando Vasco formalizó su interés por el volante colombiano. El movimiento coincidió con el avance de las negociaciones para la adquisición de la Sociedade Anônima do Futebol (SAF) por parte del empresario Marcos Lamacchia, una operación que podría darle mayor capacidad económica al club.

Una semana después, el futbolista dio el visto bueno tanto a la propuesta salarial como al proyecto deportivo del equipo de Río de Janeiro. La dirigencia utilizó como argumento el crecimiento que han tenido otros colombianos en Brasil, además de ofrecerle un papel importante dentro del nuevo proyecto deportivo.

Sin embargo, el acuerdo con el Real Betis no ha sido sencillo. La operación contempla un préstamo con obligación de compra por 10 millones de euros, cifra que podría ascender hasta los 12 millones con el cumplimiento de diferentes objetivos.

Vasco da Gama mantiene viva la negociación por Nelson Deossa tras más de un mes de espera

En las últimas semanas, diversos factores han retrasado el cierre de la negociación. Entre ellos aparecen la suspensión temporal del presidente Pedrinho por una decisión judicial y el desplazamiento del Betis a Alemania para realizar su pretemporada, situaciones que ralentizaron los contactos entre las partes.

Mientras el futuro de Deossa continúa en el aire, Vasco se concentra en su presente deportivo. El equipo disputará el partido de ida de la segunda ronda de la Copa Sudamericana frente a Independiente Medellín, compromiso en el que el técnico Pedro Emanuel realizará varias modificaciones en su alineación.