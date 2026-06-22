Néstor Lorenzo destacó la evolución de Luis Díaz: “Está siendo un delantero completo”

Luis Díaz atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y cada vez suma más argumentos para ser considerado una de las grandes figuras del Mundial 2026.

Más allá de su capacidad para desequilibrar por la banda izquierda, el atacante del Bayern Múnich ha ampliado su repertorio futbolístico, algo que fue destacado por el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, en la rueda de prensa previa al duelo frente a la República Democrática del Congo.

Durante la conferencia oficial, al entrenador argentino le consultaron sobre la evolución táctica del guajiro y la posibilidad de verlo con mayor frecuencia ocupando posiciones interiores, una tendencia que también ha mostrado en su club alemán.

Lorenzo destaca la evolución de Luis Díaz: “Está siendo un delantero completo”

Lejos de centrarse en una ubicación específica dentro del campo, Lorenzo puso el foco en la influencia que tiene Díaz en las acciones decisivas del equipo.

“Lo importante no es cuántas veces, sino cómo termina la jugada”, explicó el seleccionador nacional al analizar el desempeño del atacante en el debut mundialista frente a Uzbekistán.

El entrenador recordó algunas de las acciones más destacadas del encuentro para evidenciar la capacidad de adaptación de su estrella: “Creo que el otro día la ruptura de Muñoz, el pase lo hizo Lucho Díaz a manera de volante por el centro y el gol lo hizo Lucho Díaz por el centro también, el segundo gol”, señaló.

Luis Díaz rompe esquemas: Lorenzo reveló el detalle que marca la diferencia

Las palabras de Lorenzo reflejan cómo el delantero ha dejado de ser un jugador exclusivamente pegado a la banda para convertirse en una pieza mucho más completa dentro del sistema ofensivo colombiano.

“Entonces creo que no me importa dónde inicie, o donde se lo vea en algún momento, o donde él se siente cómodo, sobre la raya para recibir de pronto, pero después está terminando muchísimas por dentro”, agregó el técnico.

Esa movilidad, según Lorenzo, representa una ventaja estratégica para Colombia de cara a los desafíos que plantea el Mundial.

“Y eso nos da una versatilidad al equipo, una manera también de llegar por distintos sectores que es importante”, afirmó.

Finalmente, el entrenador resumió la transformación futbolística del jugador con una frase que refleja el momento que vive el atacante del Bayern Múnich: “Lucho está siendo un delantero completo”.