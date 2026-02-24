Newcastle United recibe este martes 24 de febrero en St. James Park a Qarabağ en el partido de vuelta de los playoffs en la UEFA Champions League.

El equipo británico afronta el compromiso con una gran ventaja en la serie, después de haberse impuesto con un contundente 6-1 en el duelo de ida.

Las urracas recibirán a Qarabağ luego de haber caído ante Manchester City en la fecha 27 de la Premier League.

Por otro lado, Qarabağ, a pesar de tener una difícil tarea, intentará dar la sorpresa.

El equipo de Azerbaiyán es segundo en la liga local con 45 puntos y en su más reciente compromiso superó como visitante a FK MKT Araz.

El ganador de la serie se enfrentará en octavos de final con el FC Barcelona o Chelsea, dependiendo del sorteo.

Newcastle Vs Qarabağ EN VIVO hoy 24 de febrero

El partido entre Newcastle contra Qarabağ por la vuelta de los playoffs en la UEFA Champions League se juega este martes 24 de febrero a partir de las 3:00 de la tarde, horario colombiano.

El duelo se podrá VER EN VIVO por Disney + y ESPN.