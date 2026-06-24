Neymar debutó en el Mundial 2026: así fue su regreso con Brasil

El minuto 75 del partido entre Brasil y Escocia quedará grabado como uno de los momentos más emotivos para la selección brasileña en el Mundial 2026.

Con el encuentro prácticamente resuelto y la Verdeamarela dominando 3-0 en el Hard Rock Stadium, Carlo Ancelotti ordenó el ingreso de Neymar Jr., quien volvió a disputar un partido oficial con Brasil después de más de 1.000 días de ausencia.

La reacción del público fue inmediata. Miles de aficionados se pusieron de pie para ovacionar al futbolista del Santos, que reemplazó a Matheus Cunha en medio de una atmósfera cargada de emoción.

No se trató de un cambio cualquiera. Fue el regreso de uno de los jugadores más importantes en la historia reciente del fútbol brasileño, que tuvo que atravesar un largo y complejo proceso de recuperación para volver a vestir la camiseta de su país en una Copa del Mundo.

Neymar volvió a un Mundial y recibió una ovación histórica en Miami

La última aparición de Neymar con la selección había sido en un duelo de las Eliminatorias Sudamericanas frente a Uruguay. Aquella noche terminó de la peor manera posible para el atacante, quien sufrió la lesión más grave de su carrera y quedó alejado de las canchas durante un extenso período.

Desde entonces, las dudas sobre su regreso acompañaron cada etapa de su recuperación. Sin embargo, el talento brasileño nunca renunció a su sueño de volver a representar a la Canarinha en el escenario más importante del fútbol mundial.

Su ingreso llegó cuando Brasil controlaba el partido y se encaminaba hacia una victoria contundente sobre Escocia. Más allá del resultado, todas las miradas se concentraron en Neymar, quien recibió el cariño de los hinchas y de sus propios compañeros.