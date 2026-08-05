Neymar responde al presidente de Remo tras llamarlo “vago”: su inesperada reacción

La clasificación de Santos a los cuartos de final de la Copa de Brasil terminó con polémica y un fuerte cruce de palabras que tuvo como protagonista a Neymar.

El delantero respondió a las provocaciones recibidas durante la noche en el estadio Mangueirão y posteriormente lanzó un mensaje en redes sociales contra el presidente de Remo, quien lo calificó de “vago”.

Santos derrotó 1-0 a Remo en el partido de vuelta y, tras el empate registrado en la ida en Vila Belmiro, aseguró su presencia entre los ocho mejores equipos del torneo. Sin embargo, la celebración quedó marcada por los incidentes ocurridos después del pitido final.

Un video registrado por el periodista Brenno Rayol muestra a Neymar protagonizando una acalorada discusión con integrantes de la delegación de Remo en la zona que conduce a los vestuarios.

El origen exacto del enfrentamiento no está claro, pero las imágenes evidencian un intercambio de insultos y provocaciones.

“Vagabundeando”: la picante respuesta de Neymar al presidente de Remo que lo llamó “vago”

En medio de los gritos, el número 10 del Santos responde a sus rivales mientras repite la palabra “eliminado” y realiza algunos gestos hacia los directivos. En uno de los momentos de mayor tensión, Neymar también lanza un fuerte insulto antes de continuar su camino hacia el camerino.

La situación rápidamente llamó la atención de jugadores, integrantes de los cuerpos técnicos y miembros de ambas delegaciones. Incluso Gabigol aparece en las imágenes observando desde cierta distancia el altercado.

Además, algunas vallas fueron derribadas por aficionados y directivos de Remo, mientras los integrantes de seguridad del Santos intentaban controlar el ambiente en el acceso al vestuario.

Neymar responde a los insultos del presidente de Remo y aviva la polémica tras la clasificación de Santos

Pero la polémica no terminó allí. Horas después, Neymar utilizó sus redes sociales para responder directamente a Tonhão, presidente de Remo, quien previamente había arremetido contra el futbolista.

“Santos no necesita esto. Ese don nadie de Neymar, idolatrado por un montón de niños, hizo sus payasadas aquí y luego vino a provocarnos”, afirmó el dirigente.

La respuesta del delantero fue breve, pero cargada de ironía. Neymar publicó una fotografía disfrutando en un yate y acompañó la imagen con el mensaje: “Vagabundeando”.

Así, la clasificación de Santos quedó acompañada por una nueva controversia alrededor de Neymar, quien volvió a ser protagonista dentro y fuera de la cancha.