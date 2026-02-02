Néyser Villarreal no la pasa bien en Brasil: “No aprovechó la oportunidad”

La actualidad de Néyser Villarreal en Brasil es bastante compleja. El atacante no se ha podido consolidar en el once titular de Cruzeiro y, en los minutos que ha podido sumar, ha sido fuertemente criticado por los aficionados y la prensa, quienes esperan un poco más del goleador del Mundial Sub-20.

Desde su llegada a Brasil, Néyser tan solo ha sumado 83 minutos en seis fechas disputadas: 16’ contra Democrata y 67’ contra Betim Futebol, este último no fue su mejor presentación, lo que hizo que medios criticaran fuertemente su presentación en el terreno de juego.

Medios de Brasil critican a Néyser Villarreal

Tras su participación en el juego en el que Cruzeiro logró la victoria por la mínima diferencia, Neyser tuvo una calificación deficiente, haciendo que varios medios locales se refirieran a su juego y la oportunidad que tuvo para mostrar su talento y la cual no fue “aprovechada”.

“Néyser Villarreal no aprovechó su oportunidad de jugar, al igual que William, quien fue abucheado por la afición (…) Tuvo una rara oportunidad como delantero centro. Se movió bien, sobre todo en los espacios de ataque, pero falló dos ocasiones claras, disparando fuera en un mano a mano con Jori. Una de ellas se produjo en fuera de juego”, aseguró ‘Globo Esporte’.

Cabe mencionar que Néyser Villarreal no ha tenido muchos entrenamientos con Cruzeiro, pues a su llegada al vecino país sufrió una lesión muscular, lo que hizo que no estuviera presente en varios entrenamientos con el equipo que dirige Tite, que hasta el momento le comienza a dar confianza al colombiano.

Próximos partidos de Cruzeiro en el torneo local

Los próximos juegos que tendrá Cruzeiro en el torneo local son este jueves 5 de febrero contra Coritiba, donde se espera que Neyser Villarreal esté convocado y pueda sumar algunos minutos para poder cambiar la opinión de todos los seguidores del cuadro brasileño, quienes por redes sociales se han mostrado a la expectativa por la contratación del atacante.

Vale recordar que Villarreal llegó en enero del presente año y tiene contrato con Cruzeiro hasta el 2030, razón por la que el colombiano tendrá que mejorar sus presentaciones para poder ganarse un cupo en el equipo de Tite y poder brillar como lo hizo en el Mundial Sub-20 y en la Selección Colombia.