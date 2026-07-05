Örjan Nyland volvió a convertirse en el gran protagonista del partido entre Brasil y Noruega con una intervención espectacular que evitó el primer gol de la 'Canarinha'.

Después de detener un penal a Bruno Guimarães en el arranque del compromiso, el arquero noruego respondió nuevamente con una atajada de enorme nivel, esta vez frente a Vinícius Júnior.

La actuación del guardameta europeo comienza a perfilarse como una de las más destacadas de la jornada, frustrando una y otra vez a una ofensiva brasileña que no encontraba la manera de superar el muro noruego.

El arquero de Noruega desespera a Brasil con otra atajada espectacular

La acción nació de un error en la salida de Noruega. Martin Odegaard perdió el balón en su propia área ante la presión de Vinícius, quien aprovechó el regalo para quedar de frente al arco con una oportunidad inmejorable de abrir el marcador.

El atacante brasileño controló con rapidez, dejó atrás a un defensor con un enganche y sacó un potente remate buscando sorprender al guardameta. Sin embargo, Nyland reaccionó con reflejos extraordinarios y alcanzó a desviar el disparo con una mano salvadora, enviando la pelota al tiro de esquina.

Nyland agranda su figura: primero atajó un penal y luego frustró a Vinícius

La intervención desató la celebración de los futbolistas noruegos, que encontraron en su arquero a la principal figura del encuentro.

En apenas el primer tiempo, Nyland ya había frustrado dos ocasiones clarísimas de Brasil: primero al detener el penal ejecutado por Bruno Guimarães y, posteriormente, al ganarle el mano a mano a Vinícius Júnior.

Brasil mantenía el dominio de la posesión y generaba las mejores oportunidades, pero se encontraba con un arquero inspirado que sostenía el empate con actuaciones determinantes.