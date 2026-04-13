Bogotá tuvo su jornada de fútbol callejero: Toma El Juego

Bogotá vivió una nueva jornada, donde el fútbol callejero y la identidad entraron en el terreno de la competición. Nike continúa con su compromiso ante la promoción del fútbol y por testo, nació el formato Toma el Juego, donde distintos barrios de la ciudad mostraron su talento.

El evento se llevó a cabo el sábado 11 de abril, donde se presentaron 24 equipos, en equipos 3 vs. 3, entre las categorías femenina y masculina.

“Lo que diferencia a Toma el Juego es el cambio de lógica. Antes el fútbol se contaba desde las estrellas, hoy se construye desde la comunidad. Responde a una transformación más grande: las nuevas generaciones ya no consumen el deporte como antes, ahora todo es expresión cultural, identidad y pertenencia. Toma funciona bajo una idea simple, pero poderosa y es que el fútbol más relevante del mundo ya no está en los estadios, sino en la calle”, expresa Juan Carlos Galindo, gerente general de Nike Colombia.

Nike Toma el Juego en Bogotá

El evento tuvo la asistencia de cientos de personas, que gozaron del espectáculo del fútbol. Entre gambetas y golazos. Toma el Juego ya se ha realizado en ciudades como Los Los Ángeles, Ciudad de México, Lima, Santiago, Seúl y Miami. El turno ahora fue para Bogotá, donde participaron alrededor de 100 jugadores de 24 equipos en partidos de 3 vs.3. Los ganadores de la jornada clasificaron a la gran final que se llevará a cabo el 21 de mayo y se medirán contra clubes de Medellín, en la capital del país.

El evento se ha hecho en más de 20 países, todo esto, previo a la Copa del Mundo del 2026. Es una plataforma global para unir culturas y comunidades.