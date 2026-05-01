Didier Moreno fue una de las voces más claras tras el triunfo agónico 1-0 del Deportivo Independiente Medellín frente a Cusco por Copa Libertadores, un resultado que le da oxígeno al equipo en la fase de grupos y refuerza la confianza de cara a lo que viene.

“No fue como sea”, dijo Didier Moreno, aunque el DIM sufrió y ganó con lo justo

El volante destacó el trabajo colectivo por encima del resultado corto, dejando claro que no fue un triunfo improvisado: “Bien, bien, gracias a Dios. A ver, no creería yo que como sea, creo que el equipo lo trabajó, creo que hizo un partido inteligente ante un gran rival que puso condiciones"

El mediocampista ingresó en la segunda aparte: "Supimos aguantar en esos momentos, no perdimos la paciencia, no dejamos de creer de que íbamos a tener una ocasión, bueno, y por la gloria de Dios, hoy tuvimos una y la terminamos”, expresó Moreno, resaltando la disciplina táctica del equipo.

DIM define contra Flamengo en el Atanasio sus opciones en la Copa Linertadores

El mediocampista también reconoció las dificultades que impuso el rival peruano, que por momentos dominó el juego y exigió físicamente al DIM. “A ver, yo creo que el rival nos condicionó también porque se apropió de la pelota. Creo que nos hizo correr bastante. Pero bueno, por suerte pudimos corregir en el entretiempo y en la pausa de hidratación y creo que el equipo mejoró el comportamiento y bueno, por eso nos llamó la victoria”, añadió.

Medellín supo resistir, ajustar y golpear en el momento justo. Más allá del marcador, la lectura de Moreno refleja un equipo que entendió el partido y que, desde la paciencia, encontró una victoria que puede marcar un punto de inflexión en el torneo continental.