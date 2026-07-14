“No te presentes más”: Maxi López explotó contra Speed y las redes estallaron

La clasificación de Argentina a las semifinales del Mundial 2026 no solo dejó emociones dentro del campo de juego. La victoria 3-1 sobre Suiza también generó uno de los momentos virales de la jornada fuera de las canchas, con dos protagonistas inesperados: el streamer estadounidense Speed y el exfutbolista argentino Maxi López.

El creador de contenido, una de las figuras más populares de las redes sociales durante el torneo, volvió a captar todas las miradas al asistir al estadio con la camiseta de la Selección Argentina.

Sin embargo, su presencia tenía un objetivo especial: desafiar la fama de “mufa” que algunos usuarios le habían atribuido durante el Mundial.

Aunque todo ocurrió dentro del ambiente de bromas y supersticiones propias del fútbol, el episodio volvió a demostrar el impacto de Speed en internet y cómo una situación fuera del terreno de juego puede convertirse en uno de los grandes protagonistas de una jornada mundialista.

Maxi López lanzó una fuerte advertencia a Speed y las redes estallaron

Desde el inicio de la competencia, aficionados en redes sociales comenzaron a relacionar la aparición de Speed con las eliminaciones de algunos equipos a los que había mostrado apoyo. Esa coincidencia convirtió al streamer en protagonista de una curiosa teoría que rápidamente se transformó en una tendencia mundial.

Para poner a prueba esa supuesta “maldición”, Speed decidió alentar a Argentina en el duelo ante Suiza. Aunque llevaba la camiseta albiceleste, en redes muchos bromearon con la posibilidad de que su presencia pudiera favorecer al conjunto europeo.

El resultado terminó jugando en contra de esa teoría. Argentina se impuso con autoridad, consiguió el boleto a las semifinales y dejó nuevamente a Speed en el centro de los comentarios, memes y bromas de los aficionados.

Tras el encuentro, el streamer anunció que estará presente en el próximo partido para apoyar al rival de Argentina, Inglaterra, en la semifinal que disputarán ambos equipos en el Mercedes-Benz Stadium. La noticia volvió a despertar todo tipo de reacciones entre los hinchas.

Maxi López cruzó a Speed tras la clasificación de Argentina: “No te presentes más, nos quisiste quemar”

Uno de los que aprovechó la situación fue Maxi López, quien actualmente trabaja como corresponsal de Telefe durante el Mundial. Durante una transmisión en vivo, el exdelantero argentino lanzó un mensaje en tono humorístico contra Speed por intentar “mufar” a la Selección.

“Vigilante, escuchame una cosa, no te presentes más, nos quisiste quemar anoche”, dijo Maxi López entre risas.

Luego, continuó con una advertencia cargada de humor: “**Si te ponés de nuevo la de Argentina, te vamos a dar, te vamos a fajar, te lo digo”.

Las palabras del exjugador rápidamente se hicieron virales y generaron miles de reacciones en redes sociales. Los aficionados argentinos tomaron el cruce como una de las anécdotas más llamativas del partido ante Suiza.