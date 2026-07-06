"No tiene sentido seguir": el anuncio que sacudió a Portugal tras el Mundial

La eliminación de Portugal en los octavos de final del Mundial 2026 también marcó el final de la etapa de Roberto Martínez al frente de la selección lusa.

El entrenador español confirmó que no continuará en el cargo, al considerar que su ciclo concluyó tras tres años y medio de trabajo.

En la rueda de prensa posterior a la derrota, Martínez explicó que su contrato llegó a su fin y que es momento de que la Federación Portuguesa de Fútbol inicie un nuevo proyecto bajo otra dirección técnica.

"Me llevo conmigo un legado increíble. Lo intentamos todo durante tres años y medio. Es el fin de un ciclo y es legítimo que el presidente Pedro Proença pueda elegir a otro. Le agradezco porque me dieron todas las condiciones", afirmó el estratega.

El último mensaje del DT de Portugal antes de dejar el cargo

El técnico también destacó el trato recibido durante su permanencia en Portugal y aseguró que siempre se sintió identificado con el país.

"Me llevo haber sido muy querido, como un portugués más. Ha sido un placer y un orgullo. Es difícil encontrar el final de este ciclo, pero el contexto tiene total sentido", señaló.

Sobre la eliminación mundialista, Martínez consideró que su equipo compitió de igual a igual frente a uno de los grandes candidatos al título y lamentó que pequeños detalles terminaran inclinando la balanza.

"Terminamos con tristeza frente a un rival que es favorito en este Mundial. Defensivamente lo hicimos muy bien, pero en estos partidos los detalles son importantes. Ese balón que da en el larguero... y en el minuto 90 perdimos. Estoy muy orgulloso del equipo", explicó.

"Me voy con un legado increíble": el emotivo adiós del entrenador de Portugal

El español insistió en que Portugal nunca renunció a buscar la victoria y rechazó que la eliminación pueda interpretarse como un fracaso.

"No fallamos, perdimos con un equipo que es favorito. Fallar es no intentar ganar y nosotros lo intentamos hasta el último minuto", expresó.

Martínez también reconoció que la lesión de Nuno Mendes afectó el funcionamiento ofensivo del equipo y aprovechó para elogiar a Cristiano Ronaldo, a quien describió como "un capitán ejemplar".

Finalmente, dejó clara la razón de su salida: "Vine para ganar el Mundial, no tiene sentido seguir", una frase con la que puso punto final a su etapa al frente de Portugal.