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Selección Argentina

"No vamos a ir a ganarla": Lionel Scaloni causa furor con comercial sobre el Mundial

El debut de la Selección Argentina en el Mundial de Fútbol será el próximo 16 de junio contra Argelia en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas.
Camilo Nieto
Argentina, campeón del Mundo 2022.
Argentina, campeón del Mundo 2022. // AFP

Una importante marca comercial aprovechó al entrenador de al Selección Argentina, Lionel Scaloni, para impulsar una campaña del equipo campeón del Mundo. El equipo enfrenta el próximo 16 de junio a Argelia, con motivo de su participación el DT dejó un particular mensaje que ha colapsado las redes sociales del país sudamericano.

Periodista: ¿Te quería preguntar cómo se preparan para ganar la copa Mundial de la FIFA?

DT de Argentina: Mirá. Esta vez es diferente. Ya no somos los mismos de hace cuatro años. Sepamos todos que no vamos a ir a ganarla.

Periodista: ¿Cómo no vamos a ir a ganarla?

DT de Argentina: No. Vamos a ir a defenderla. Y la vamos a defender con la misma ilusión con la que la ganamos, porque esta vez no son 31 países, son 47 los que se quieren llevar nuestra alegría a casa.

DT de Argentina: Defendámosla juntos, como solo nosotros sabemos hacerlo. Como defendemos un resultado a un amigo o a la historia, sintiendo el orgullo de ser locales en uno o en tres países. Lloremos de felicidad en el trabajo, suframos juntos en cada bar. Saltemos con locura en todas las esquinas. y defendamos entre todos eso que nadie en el mundo jamás entendería.

Argentina no es un sentimiento, son todo.

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