Nueva Caledonia vs. Jamaica: hora y dónde ver el repechaje en vivo

La selección de Jamaica tiene claro su objetivo: superar el repechaje intercontinental y sellar su presencia en el Grupo K del Mundial 2026, donde ya aparece como rival confirmado Colombia. De ganar, el duelo entre caribeños y sudamericanos está pactado para el 23 de junio, en la segunda fecha de la fase de grupos, en el estadio Akron de Zapopan, en Guadalajara.

Jamaica parte como favorita en esta llave: el ganador enfrenta a el Congo el 31 de marzo

Antes de pensar en ese cruce, los ‘Reggae Boyz’ deberán cumplir con su tarea en el repechaje. El arquero Andre Blake fue enfático en la previa del duelo ante Nueva Caledonia, rival al que no subestiman pese a su posición en el ranking FIFA: “El fútbol no se gana en el papel. Hay que salir a la cancha y demostrar”, afirmó el guardameta del Philadelphia Union.

Jamaica parte como favorita en esta llave, el equipo realizó su última práctica en Guadalajara con la mente puesta en avanzar y luego enfrentar a la DR Congo, último obstáculo hacia la Copa del Mundo.

Para Jamaica, regresar a un Mundial tras casi 30 años no solo representa un logro deportivo, sino la oportunidad de medirse ante selecciones de primer nivel. El eventual choque ante Colombia ya empieza a tomar forma, pero antes deberán demostrar en la cancha que están listos para ese desafío

Congo, Jamaica y Nueva Caledonia se disputan un cupo en el Grupo K del Mundial, junto a Colombia

La selección de Nueva Caledonia vive uno de los momentos más importantes de su historia, aferrada a la ilusión de alcanzar el Mundial 2026 y medirse ante potencias como Colombia, Portugal y Uzbekistan en el Grupo K.

El técnico Johann Sidaner dejó claro que su equipo no llegó hasta esta instancia solo para participar: “No estamos aquí para dar espectáculo, queremos llevar esta aventura lo más lejos posible”, afirmó en rueda de prensa, destacando la importancia histórica del momento para el país.

Con ese mismo espíritu, el equipo afrontará el duelo ante Jamaica sin presión. Sidaner considera que ese factor psicológico puede jugar a su favor: “No tenemos nada que perder y eso nos permite jugar con mayor libertad”, explicó.

El capitán César Zeoula también reconoce la dificultad del reto, especialmente por la potencia física de sus rivales, pero confía en la calidad técnica y la motivación del grupo. “Vamos a intentar mostrar una buena cara del fútbol neocaledonio”, señaló.

Nueva Caledonia vs. Jamaica | EN VIVO: hora y dónde ver el repechaje intercontinental

Fecha: jueves 26 de marzo de 2025

Hora: 10:00 p.m. (Hora en Colombia)

Transmisión: DSPORTS.