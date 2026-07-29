Nueva oportunidad para Jorge Carrascal: Flamengo vuelve a confiar en el colombiano

Jorge Carrascal está listo para regresar a la competencia con Flamengo. El volante colombiano fue incluido por el técnico Leonardo Jardim en la lista de convocados para el compromiso frente a Internacional, correspondiente a la fecha 21 del Brasileirao, luego de cumplir la sanción que lo mantuvo alejado de las canchas en las últimas jornadas.

El mediocampista regresó recientemente al club brasileño tras su participación con la Selección Colombia en el Mundial de 2026, certamen en el que integró la convocatoria, aunque no tuvo minutos de juego.

Después de disfrutar de unos días de descanso, se reincorporó a los entrenamientos del ‘Mengao’, pero aún debía pagar las tres fechas de suspensión que recibió por la expulsión sufrida en mayo durante un encuentro frente a Palmeiras.

Jorge Carrascal vuelve a una convocatoria con Flamengo tras cumplir su sanción

Esa sanción le impidió estar disponible en los recientes partidos contra Chapecoense y São Paulo, compromisos que terminaron con un empate y una victoria para el conjunto carioca.

Ahora, con el castigo completamente cumplido, Carrascal vuelve a ser una alternativa para Leonardo Jardim en un momento en el que busca recuperar protagonismo dentro del equipo.

En sus últimas presentaciones con Flamengo no logró completar los 90 minutos y, en el más reciente duelo de Copa Libertadores frente a Cusco, permaneció en el banco de suplentes durante todo el encuentro.

El regreso del colombiano amplía las opciones del mediocampo de Flamengo, que atraviesa un buen momento deportivo y acumula ocho partidos consecutivos sin conocer la derrota.

El conjunto brasileño, segundo en la clasificación con 38 puntos, visitará este miércoles a Internacional en el estadio Beira-Rio de Porto Alegre, con el objetivo de acercarse al líder Palmeiras y seguir firme en la lucha por el título del Brasileirao.