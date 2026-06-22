Nueva Zelanda se durmió y Egipto lo castigó: llegó el empate en el Mundial

Egipto encontró el empate ante Nueva Zelanda en el inicio del segundo tiempo gracias a Mostafa Ziko, quien aprovechó una desconcentración defensiva para marcar el 1-1 al minuto 58 del partido correspondiente al Mundial 2026.

El conjunto africano, que había terminado el primer tiempo abajo en el marcador tras el gol de Finn Surman para Nueva Zelanda, salió en busca de una reacción y encontró premio luego de varios intentos por acercarse al arco rival.

La igualdad llegó mediante una jugada aérea. Un balón lanzado al área encontró completamente libre a Mostafa Ziko, quien ganó la posición y conectó un cabezazo preciso que sorprendió al portero Max Crocombe. El guardameta neozelandés intentó quedarse con la pelota, pero no logró retener el disparo y el balón terminó dentro de la portería.

Egipto reaccionó ante Nueva Zelanda: Mostafa Ziko apareció de cabeza y puso el 1-1

El gol significó un alivio para Egipto, que durante los primeros minutos del complemento había mostrado dificultades para generar peligro. Incluso, Mohamed Salah no lograba encontrar espacios y el equipo no conseguía conectar sus ataques con claridad.

Antes del empate, Nueva Zelanda había tenido una oportunidad importante para ampliar la ventaja. Al minuto 52, Callum McCowatt apareció con un cabezazo dentro del área que fue detenido por Mostafa Shobeir Oufa, evitando que los oceánicos se alejaran en el marcador.

Egipto también había buscado el empate desde el arranque de la segunda parte. Mohamed Salah tuvo una opción dentro del área al minuto 46, pero su remate salió sin la suficiente potencia y terminó controlado por Max Crocombe. Posteriormente, Omar Marmoush estuvo cerca con un tiro libre que pasó muy cerca del arco neozelandés.

Con el tanto de Mostafa Ziko, el partido volvió a quedar completamente abierto. Nueva Zelanda perdió la ventaja conseguida en el primer tiempo y Egipto recuperó la confianza para buscar una remontada en los minutos finales.