Nuevo récord para Jhon Arias en Palmeiras: superó al ‘Tino’ Asprilla

Jhon Arias continúa construyendo su historia en el fútbol brasileño y ya dejó atrás a una de las grandes figuras colombianas que pasaron por Palmeiras.

El atacante se convirtió en el octavo colombiano con más victorias en la historia del club paulista, luego de superar el registro que pertenecía a Faustino ‘Tino’ Asprilla.

El nuevo registro llegó después de la contundente victoria 4-0 de Palmeiras sobre Vitória, por la fecha 21 del Brasileirao. Arias fue protagonista de la goleada al aportar un gol y una asistencia, una actuación que además le permitió alcanzar una nueva marca individual con la camiseta del conjunto brasileño.

Con apenas 28 partidos disputados, Arias ya empieza a escalar posiciones en una lista histórica que reúne a algunos de los colombianos más importantes que han pasado por Palmeiras. Su próximo reto será acercarse a la marca de Yerry Mina y continuar dejando su nombre entre los protagonistas del club brasileño.

Jhon Arias y un nuevo registro en Palmeiras: así quedó entre los colombianos más ganadores

Con el triunfo, el colombiano llegó a 20 victorias en apenas 28 partidos disputados con Palmeiras, 22 de ellos como titular. Su balance también incluye siete goles y tres asistencias, números que reflejan rápidamente el impacto que ha conseguido desde su llegada.

La cifra adquiere mayor relevancia al compararla con la historia de los colombianos que han vestido la camiseta del ‘Verdao’. Asprilla, quien tuvo un paso por Palmeiras, consiguió 19 triunfos antes de cerrar su etapa en el club. Arias necesitó solamente 28 encuentros para superar esa marca.

El siguiente objetivo del atacante colombiano está mucho más cerca. Arias suma 20 victorias y tiene por delante a Yerry Mina, quien consiguió 30 triunfos durante su etapa en Palmeiras.

Jhon Arias supera al ‘Tino’ Asprilla y ahora va por el registro de Yerry Mina en Palmeiras

Eso significa que el actual jugador del conjunto paulista necesita 11 victorias más para igualar al defensor colombiano y 12 para superarlo y convertirse en el séptimo colombiano con más triunfos en la historia del club.

La clasificación, sin embargo, tiene un líder muy distante. Richard Ríos ocupa el primer lugar con 77 victorias, seguido por León Darío Muñoz, con 66, y Miguel Ángel Borja, con 65.

Más atrás aparecen Freddy Rincón, con 42; Eduard Atuesta, con 40; y Pablo Armero, con 34.

1. Richard Ríos – 77 victorias

2. León Darío Muñoz – 66 victorias

3. Miguel Ángel Borja – 65 victorias

4. Freddy Rincón – 42 victorias

5. Eduard Atuesta – 40 victorias

6. Pablo Armero – 34 victorias

7. Yerry Mina – 30 victorias

8. Jhon Arias – 20 victorias

9. Faustino 'Tino' Asprilla – 19 victorias

10. Harold Lozano – 7 victorias