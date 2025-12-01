Oficial: Néiser Villarreal fue anunciado en su nuevo equipo tras dejar Millonarios

Una de las grandes figuras que tiene actualmente la Selección Colombia Sub-20 es sin duda Néiser Villarreal, atacante nacido en Tumaco, Nariño, que viene de ser uno de los máximos goleadores del Mundial de Chile 2025, certamen donde el delantero acumuló 5 goles en 6 partidos disputados.

Villarreal goza de un potencial muy importante y equipos de la envergadura del Atlético de Madrid fueron relacionados con el atacante colombiano, sin embargo, el paso por su anterior club dejó muchas dudas con respecto a su profesionalismo, pues el jugador tuvo varios episodios de indisciplina en Millonarios y prefirió salir como agente libre y no dejarle réditos económicos al club.

Equipo del extranjero anunció a Néiser Villarreal como su nuevo jugador

Luego de mucha incertidumbre sobre el futuro de Néiser Villarreal y unas dudas sobre su fichaje a otro equipo ante una posible denuncia de Millonarios por el incumplimiento de su contrato (ausente en sesiones de entrenamiento), un club brasileño ha hecho oficial la incorporación del atacante colombiano.

Se trata de Cruzeiro, conjunto campeón de dos Copas Libertadores y que en la presente campaña del Brasileirao cumple una gran actuación, ocupando de momento la tercera posición del torneo con 69 puntos, garantizando a falta de dos fechas para acabar el torneo un cupo en la próxima fase de grupos del torneo continental dónde ya se ha coronado.

Los números de Néiser en Millonarios

El delantero que seguramente jugará la Copa Libertadores del 2026 surgió en las categorías inferiores de Millonarios, conjunto donde tuvo la oportunidad de debutar en la máxima división bajo las órdenes del técnico Alberto Gamero, en un clásico ante Santa Fe por la Liga BetPlay 2023-II.

El delantero empezó a mostrar su talento y gran potencial, sin embargo, en Millonarios nunca pudo trasladar el poder goleador que mostraba en la Selección Colombia Sub-20, jugando en total 15 partidos en todo este 2025, sumando solo dos asistencias y sin celebrar anotaciones.