O’Higgins sorprendió a Millonarios: Así fue el 0-2 antes del descanso en Sudamericana

Millonarios vive una tarde complicada frente a O'Higgins FC, que aprovechó sus oportunidades y se fue arriba 0-2 en el marcador antes del descanso gracias a su contundencia en el juego aéreo y a la efectividad en momentos clave del compromiso.

El conjunto chileno golpeó desde los primeros minutos y abrió el marcador al minuto 7 con una anotación de Bastián Yáñez, quien definió dentro del área tras un centro preciso de Francisco González. Desde entonces, Millonarios intentó reaccionar, generando aproximaciones constantes, aunque sin precisión frente al arco rival.

El equipo embajador tuvo varias oportunidades para descontar. Rodrigo Contreras avisó con un remate cruzado que pasó muy cerca del palo derecho, mientras que Rodrigo Ureña y Sergio Mosquera probaron desde media distancia buscando sorprender al arquero visitante.

Millonarios también encontró peligro a través de la pelota quieta. Jorge Arias y Mosquera estuvieron cerca del empate en una doble ocasión sobre el minuto 23, pero primero el cabezazo de Arias salió desviado y posteriormente Mosquera envió el balón apenas por encima del travesaño.

Sin embargo, cuando el conjunto azul parecía acercarse al empate, O'Higgins volvió a golpear. Al minuto 38, tras dos tiros de esquina consecutivos, apareció Alan Robledo para ampliar la ventaja con un cabezazo dentro del área luego de otro centro de Francisco González.