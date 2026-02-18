El Club Deportivo O'Higgins recibe este miércoles 18 de febrero al Esporte Clube Bahia en el Estadio Codelco El Teniente en el partido de ida de la segunda fase previa en la Copa Conmebol Libertadores.

O'Higgins afronta el compromiso, después de un buen inicio de temporada en la primera división de Chile al registrar victorias sobre Concepción y La Serena y derrota ante Deportes Limache.

El equipo chileno se ubica en la quinta posición de la liga local con seis unidades.

Por otro lado, el Bahia está invicto en el inicio del Brasileiaro al registrar dos victorias y un empate que le permiten sumar siete puntos y ubicarse en la tercera posición.

Por otro lado, en el Campeonato Baiano el equipo dirigido por Rogério Ceni es líder y es el máximo favorito al título.

O'Higgins Vs Bahia EN VIVO hoy 18 de febrero: hora y cómo ver la Copa Libertadores

El partido entre Club Deportivo O'Higgins contra Esporte Clube Bahia se disputa este miércoles 18 de febrero a partir de las 5:00 de la tarde. El compromiso se puede VER EN VIVO por la señal de Disney+.