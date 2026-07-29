Pablo Repetto destapó el mayor problema que enfrenta Santa Fe en este semestre

Independiente Santa Fe ya dejó atrás la derrota frente a Águilas Doradas y ahora concentra toda su atención en el decisivo compromiso de vuelta contra Caracas por la Copa Sudamericana.

En la antesala del encuentro internacional, el técnico Pablo Repetto analizó el apretado calendario que afronta el equipo cardenal y reconoció las dificultades que representa competir al mismo tiempo en la Liga y el torneo continental.

El entrenador uruguayo aseguró que la doble competencia obliga a administrar cuidadosamente la plantilla, especialmente por el corto tiempo de recuperación entre un partido y otro.

El técnico de Santa Fe hizo una advertencia por el exigente calendario del equipo

“No es fácil cuando tenés dos frentes. Nos pasó también el semestre pasado que comenzamos con la Superliga entre medio de partido, después la Copa Libertadores. No es fácil, tanto con la nómina como con la posibilidad que tenés en el banco”, explicó en rueda de prensa.

Repetto también reveló que durante el partido contra Águilas tuvo que modificar sus planes debido a inconvenientes físicos de algunos futbolistas.

“Mateo sale porque me pide el cambio por un tema muscular, estaba cargado y yo tenía que optar por llevar un zaguero o un lateral. Terminé con Iván jugando de lateral. Esas cosas condicionan también la poca cantidad de jugadores que tiene el banco con la cercanía de un partido y otro”, afirmó.

Pese a ello, el estratega dejó claro que el calendario no puede convertirse en una justificación para los malos resultados y reconoció la superioridad del rival en la última jornada.

“Muy apretado”: Repetto lanzó un mensaje sobre el calendario que enfrenta Santa Fe

“No lo ponemos como excusa, perdimos bien. El rival hizo su partido, sabíamos que iba a ser difícil. Intentamos dar frescura y descanso a algunos jugadores que habían hecho un esfuerzo importante contra Caracas, porque también tenemos la vuelta", señaló.

El técnico agregó que la rotación afecta el funcionamiento colectivo, aunque considera que es una necesidad en este tipo de competiciones.

“Cuando tenés la doble competencia tenés que manejar las cargas de los jugadores e intentar competir. A veces no tenés el funcionamiento porque se insertan unos cuantos jugadores nuevos”, comentó.

Finalmente, Repetto lamentó el calendario que deberá afrontar Santa Fe en las próximas semanas, aunque insistió en que el equipo asumirá el reto sin buscar pretextos.

“Yo no armo el calendario, pero es muy apretado y nos toca eso. Lo tengo que decir porque es la realidad, pero hacia adentro no es excusa; vamos a encarar todo y buscaremos los resultados”, concluyó el entrenador, quien ahora buscará que el conjunto cardenal responda en un duelo clave para mantenerse con vida en la Copa Sudamericana.