Pablo Repetto responde por los refuerzos de Santa Fe para Sudamericana

El entrenador de Independiente Santa Fe, Pablo Repetto, pasó por los micrófonos de Medio Tiempo de Pilar Velázquez, en Win Sports, allí el técnico fue consultado por lo lo que viene para el equipo cardenal, pensando en refuerzos para la Copa Sudamericana en el mata mata contra Caracas.

El entrenador comenzó aseverando: "Siempre buscamos mejorar. Hemos dado unas vacaciones necesarias y ya después nos enfocaremos en el partido ante Caracas y, claramente, en la pretemporada tendremos amistosos".

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El equipo cardenal le ha dado la certeza al entrenador de reforzar el plantel: "Ningún jugador termina contrato pronto, a menos de que vengan ofertas ningún jugador va a salir".

El momento caliente de la entrevista llegó cuando la conductora le preguntó al técnico por el rendimiento de Shirra Mosquera, ante una posible salida por rendimiento, el técnico fue cauto y no lo mencionó, en su lugar dijo: "Mira, el tema individual desde los jugadores lo he dicho, después de los partidos también creo que siempre lo he manifestado, así, de hablar sobre si un jugador rindió o no rindió, si se le busca equipo, o ¿no? Esos temas son más míos con el jugador y con el club. Después que se puedan decir cosas afuera son cosas de afuera, ¿no? Nosotros siempre lo hemos manejado así, por respeto a los futbolistas".

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Repetto insistió en profundizar el tema de los refuerzos: "llegaron muchos jugadores, ¿no? Te lo digo rápido bueno, Juan Quintero, que lamentablemente se lesionó y que ojalá este lo más rápido posible llegó Helibelton Palacios, Mateo Puerta, Kyllian Toscano, después llegó Luis Palacio, Mosquera, Lobera, Fagundez, Bustos…".

El estratega cardenal, que tuvo opción de mantenerse en Libertadores, pero que finalmente consiguió el cupo a Sudamericana, fue preguntado por los refuerzos, y un supuesto interés por Kevin Mantilla y Alex Castro.

Repetto concluyó el tema diciendo que el interés en particular es por un central: "No quiero hablar de nombres que puedan llegar a Santa Fe. Está claro que estamos buscando un central, pero no más, no estamos buscando extremos; se asocia a Alex Castro porque lo lleve a Uruguay"