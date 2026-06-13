Paraguay sufrió ante Estados Unidos: vea los goles y las mejores acciones del partido

Estados Unidos comenzó con autoridad su participación en el Mundial 2026 al imponerse por 4-1 a Paraguay en el estadio de Los Ángeles, en un partido correspondiente al Grupo D que tuvo como grandes protagonistas a Christian Pulisic y Folarin Balogun.

El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino mostró desde el inicio una propuesta ofensiva que rápidamente encontró recompensa. Apenas transcurrían seis minutos cuando una acción individual de Pulisic generó el primer gol del encuentro.

El atacante desbordó por la izquierda y provocó el error de Damián Bobadilla, quien terminó enviando el balón a su propia portería para el 1-0 estadounidense.

Estados Unidos vs Paraguay: resumen, goles y mejores jugadas del triunfo estadounidense en el Mundial 2026

Lejos de conformarse con la ventaja, el equipo local mantuvo la presión sobre una Paraguay que tuvo dificultades para contener la velocidad y movilidad de los atacantes rivales. Balogun avisó en varias ocasiones y Estados Unidos incluso celebró un segundo tanto que fue anulado por fuera de lugar.

Sin embargo, la revancha llegó de inmediato. En el minuto 31, Pulisic volvió a desequilibrar y dejó servido el balón para Balogun, quien definió con precisión para ampliar la ventaja y poner el 2-0 en el marcador.

La superioridad norteamericana quedó reflejada antes del descanso. Ya en tiempo añadido, Balogun firmó una jugada de gran categoría al dejar atrás a varios defensores paraguayos y sacar un remate colocado al ángulo para decretar el 3-0 parcial y completar su doblete.

Con una ventaja amplia, Estados Unidos administró el segundo tiempo sin mayores sobresaltos. Paraguay intentó reaccionar con variantes ofensivas ordenadas por Gustavo Alfaro, pero encontró dificultades para romper la estructura defensiva rival.

El premio para la Albirroja llegó a los 73 minutos. Tras un largo envío del arquero Orlando Gill y una combinación entre Miguel Almirón y Julio Enciso, Mauricio Prado apareció dentro del área para convertir el primer gol paraguayo en la Copa del Mundo 2026 y descontar para el 3-1.

En el tiempo de adición, con siete minutos de descuento marcaron el definitivo 4-1.