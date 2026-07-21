"Paredes vs. Gavi": el cartel que apareció en la celebración de España

La fiesta de la Selección de España por la conquista del Mundial 2026 dejó imágenes inolvidables en las calles de Madrid. Entre cánticos, banderas, música y miles de aficionados vestidos de rojo, un curioso cartel terminó convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas del desfile de los nuevos campeones del mundo.

Mientras el autobús descapotable avanzaba hacia la Plaza de Cibeles, donde cerca de 120.000 personas esperaban al equipo de Luis de la Fuente, los jugadores recibían todo tipo de regalos y mensajes lanzados desde la multitud. Sin embargo, hubo uno que destacó por encima del resto y que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.

El cartel que se robó las miradas en la celebración de España: la indirecta a Leandro Paredes que desató risas

El responsable involuntario de hacerlo viral fue Lamine Yamal. El joven delantero tomó un cartel entregado por un aficionado, aparentemente con la imagen de su hermano Keyne representado como una estampa religiosa. Pero el verdadero detalle estaba escrito en la parte posterior.

El mensaje decía: "VELADA DEL AÑO VII: PAREDES VS. GAVI", una clara referencia al popular evento de boxeo organizado por Ibai Llanos y, sobre todo, al tenso enfrentamiento que protagonizaron el argentino Leandro Paredes y el español Gavi tras el pitazo final de la final del Mundial disputada en el MetLife Stadium.

Burla a Leandro Paredes que apareció en los festejos de España por el Mundial

Al descubrir la frase, Lamine Yamal no ocultó la gracia que le causó la ocurrencia y, mirando directamente a una cámara, respondió entre sonrisas: "Nos vemos", alimentando aún más la viralización del momento.

La broma llegó justo cuando la polémica entre ambas selecciones continúa ocupando titulares. La FIFA confirmó que abrirá una investigación disciplinaria para analizar los incidentes ocurridos al término de la final, luego de la pelea que terminó con la expulsión de Leandro Paredes y otros altercados protagonizados por integrantes de la delegación argentina.

Pero, entre todas las postales del desfile, fue aquel improvisado cartel con la mención a "Paredes vs. Gavi" el que terminó robándose las risas de los campeones y convirtiéndose en una de las imágenes más comentadas de los festejos por la segunda estrella de España.