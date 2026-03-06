Parte de tranquilidad desde el Palace por la lesión de Daniel Muñoz

Una acción apenas comenzando el partido encendió las alarmas tanto en Inglaterra como en Colombia. Daniel Muñoz tuvo que abandonar el campo muy temprano en el triunfo de Crystal Palace frente a Tottenham y la preocupación se trasladó inmediatamente a la Selección Colombia, que sigue de cerca el estado del lateral a pocas semanas de la próxima fecha FIFA.

La lesión que obligó a Daniel Muñoz a salir del partido

El colombiano se lesionó este jueves 5 de marzo durante la victoria 3-1 de Crystal Palace ante Tottenham Hotspur, en partido correspondiente a la jornada 29 de la Premier League.

La acción ocurrió apenas al minuto 7. Muñoz intentó desbordar por el sector derecho cuando recibió una fuerte entrada del brasileño João Víctor de Souza Menezes. El impacto lo hizo caer de forma aparatosa sobre el césped, aterrizando directamente sobre su hombro derecho.

Tras el golpe, el lateral mostró claros gestos de dolor. Aunque intentó continuar en el campo, finalmente tuvo que pedir el cambio al notar que la molestia no mejoraba. El colombiano fue sustituido a los 14 minutos del encuentro.

Oliver Glasner dio el primer parte médico

Después del partido, el entrenador de Crystal Palace, Oliver Glasner, habló sobre el estado del jugador y confirmó que la lesión está localizada en el hombro derecho.

El técnico explicó que, por ahora, Muñoz tiene el brazo inmovilizado con un aparato ortopédico mientras se realizan las evaluaciones médicas correspondientes.

Glasner también reveló que el futbolista será sometido a diferentes exámenes para determinar la gravedad exacta de la lesión y así poder entregar un diagnóstico definitivo, información que también será compartida con el cuerpo médico de la Selección Colombia.

A pesar de la preocupación inicial, el entrenador dejó un mensaje algo tranquilizador. Según contó, el propio Muñoz le expresó que “no se siente tan mal”, aunque reconoció que las lesiones en el hombro suelen ser delicadas. “Espero que no sea por mucho tiempo”, comentó el técnico.

Colombia espera el diagnóstico definitivo

La evolución del lateral será seguida muy de cerca en los próximos días, especialmente por la Selección Colombia, que podría contar con él en la próxima convocatoria internacional.

Por ahora, Crystal Palace espera los resultados de los exámenes para confirmar el alcance de la lesión y determinar cuánto tiempo estaría fuera de las canchas uno de sus jugadores más importantes en esta temporada.