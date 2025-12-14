La Copa del Rey 2025-2026 continúa con su actividad y se tiene previsto que desde el martes 16 hasta el 6 de enero de 2026 se lleven a cabo los partidos de la ronda eliminatoria de 32.

Como es costumbre RCN, mediante su APP, llevará las todas las emociones de un selecto grupo de partidos.

Partidos de la Copa del Rey que se podrán VER EN VIVO por la APP del Canal RCN

El martes 16 de diciembre, la APP del Canal RCN transmitirá el compromiso que disputarán Guadalajara frente al FC Barcelona a partir de las 2:50 de la tarde.

Martes 16 de diciembre:

Guadalajara vs. Barcelona 2:50 p.m.

El miércoles 17 de diciembre, se podrán ver los partidos entre Atlético de Madrid frente a Baleares y el duelo que disputarán Real Madrid contra Talavera.

Miércoles 17 de diciembre

Baleares vs. Atlético de Madrid 12:50 p.m.

Talavera vs Real Madrid 2:50 p.m.

Finalmente, el jueves 18 de diciembre, la APP del Canal RCN transmitirá el duelo entre Real Betis contra Murcia.

Jueves 18 de diciembre:

Murcia vs Betis 2:50 p.m.