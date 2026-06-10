La selección de Portugal encontró recompensa a su dominio en el amistoso de preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a una aparición decisiva de Pedro Neto, quien fue el encargado de abrir el marcador en el compromiso frente a Nigeria disputado en el Estadio Dr. Magalhães Pessoa de Leiria.

Desde el inicio del encuentro, el conjunto dirigido por Roberto Martínez asumió el protagonismo del juego y buscó constantemente la portería defendida por Maduka Okoye. Con la posesión del balón y el control territorial a su favor, los lusos generaron varias aproximaciones, aunque sin la precisión necesaria para romper la igualdad.

Pedro Neto abrió el camino para Portugal ante Nigeria

Incluso Cristiano Ronaldo tuvo una oportunidad clara en los primeros minutos cuando recibió un pase cruzado dentro del área, pero su remate se marchó desviado cuando parecía tener todo a favor para inaugurar el marcador.

La insistencia portuguesa finalmente tuvo premio en el minuto 23. La jugada nació por el sector derecho con una proyección de Diogo Dalot, quien encontró espacio para enviar un pase preciso al interior del área. Allí apareció Pedro Neto, que controló con tranquilidad, acomodó el balón y sacó un remate ajustado al palo izquierdo de Okoye.

La definición del extremo resultó imposible para el guardameta nigeriano y desató la celebración de los aficionados locales, que veían reflejado en el marcador el claro dominio mostrado por Portugal durante gran parte del primer tiempo.

Tras la anotación, el equipo europeo mantuvo el control de las acciones y continuó generando opciones de peligro. Bruno Fernandes, Francisco Trincão y Cristiano Ronaldo estuvieron cerca de ampliar la diferencia, pero la falta de eficacia mantuvo con vida a Nigeria.

Cuando parecía que Portugal se iría al descanso con ventaja, llegó la reacción africana. En el minuto 37, Akor Adams aprovechó una recuperación en campo rival, combinó con Moses Simon y definió con calidad para establecer el 1-1 parcial.

A pesar del empate, Pedro Neto dejó una actuación destacada y confirmó su importancia dentro de una selección portuguesa que afina detalles antes de su estreno en la Copa del Mundo.