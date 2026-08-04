Pékerman, ex DT de Colombia, fue tentado por Boca: ¿volverá a dirigir?

José Pékerman volvió a hablar de una posibilidad que durante los últimos años ha rondado su nombre: convertirse en entrenador de Boca Juniors.

El histórico técnico argentino, recordado en Colombia por su exitoso ciclo al frente de la Selección, reconoció que tuvo conversaciones relacionadas con el club y reveló que Juan Román Riquelme llegó a consultar por su disponibilidad.

Ahora, sus declaraciones vuelven a abrir la puerta sobre un posible regreso al fútbol. El argentino no confirmó una negociación vigente, pero tampoco descartó la posibilidad de volver al banco si aparece un proyecto que considere adecuado.

José Pékerman rompió el silencio sobre Boca Juniors y reconoció que hubo contactos: “Yo atendí”

En diálogo con ESPN, Pékerman fue consultado sobre su relación con varios integrantes del actual cuerpo técnico de la Selección Argentina, futbolistas que estuvieron bajo sus órdenes durante el Mundial de Alemania 2006. La pregunta llevó la conversación hacia Riquelme, a quien dirigió durante su etapa como seleccionador argentino.

Aunque evitó entregar detalles sobre cuándo se produjeron los contactos, el entrenador confirmó que existió un acercamiento para conocer su situación.

“En algún momento preguntó. No llegamos a avanzar nada, yo atendí, pero no llegamos a avanzar”, explicó Pékerman al referirse a la posibilidad de asumir en Boca.

Boca buscó a Pékerman: la confesión del exDT de Colombia que sorprende

El exentrenador de Colombia también dejó claro que no acostumbra anticipar públicamente negociaciones hasta que existe algo concreto. “Soy muy terrenal. Hasta que algo no esté...”, señaló, en referencia a su manera de manejar este tipo de situaciones.

La posibilidad de que Pékerman llegue al banco de Boca no es nueva. Su nombre apareció con fuerza antes de la llegada de Diego Martínez, posteriormente cuando el club buscaba reemplazante para el entrenador y también como una alternativa para ocupar un cargo de mánager. Sin embargo, ninguna de esas opciones terminó concretándose.

Un eventual desembarco en Boca representaría, además, un desafío inédito para Pékerman, ya que nunca ha dirigido un equipo profesional en la Primera División argentina. Su experiencia en el país estuvo vinculada principalmente al trabajo con las divisiones juveniles y la Selección Argentina.

Pékerman, de 76 años, también dirigió a Colombia y Venezuela después de su etapa con Argentina. Su último trabajo como entrenador fue precisamente con la selección venezolana.