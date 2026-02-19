Peláez y De Francisco EN VIVO HOY jueves 19 de febrero

Este jueves 19 de febrero se llevará a cabo una nueva emisión del programa Peláez y De Francisco, espacio que combina actualidad deportiva, opinión y humor bajo la conducción de Hernán Peláez y Martín de Francisco. La cita será a las 11:00 a. m. a través de La FM y el canal de YouTube de Deportes RCN.

Como es habitual, el programa abordará los temas más relevantes del fútbol colombiano e internacional, con análisis, datos y el sello crítico que caracteriza a sus presentadores, quienes revisan cada jornada con una mezcla de información y sátira.

Peláez y De Francisco EN VIVO HOY jueves 20 de febrero

En esta ocasión, uno de los ejes será la victoria 2-1 de Junior ante América de Cali por la séptima fecha de la Liga BetPlay, resultado que dejó movimientos importantes en la tabla y varias conclusiones sobre el rendimiento de ambos equipos.

También habrá espacio para hacer un balance de la jornada de la UEFA Champions League, disputada entre martes y miércoles, con análisis de los partidos más destacados y de los clubes que tomaron ventaja en sus respectivas series.

Finalmente, se realizará una previa del debut de Deportes Tolima en la segunda fase previa de la Copa Libertadores, cuya ida se jugará este jueves frente a Deportivo Táchira en Venezuela.