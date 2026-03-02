Peláez y De Francisco EN VIVO HOY lunes 2 de marzo

El espacio radial Hernán Peláez y Martín de Francisco tendrá una nueva edición este lunes 2 de marzo, pues Peláez y De Francisco se podrá escuchar a través de La FM, programa que inicia a las 11:00 a. m. tanto en la señal radial como en el canal de YouTube de Deportes RCN.

En esta emisión, se realizará un análisis principal de la novena fecha de la Liga BetPlay, disputada durante el fin de semana, jornada que dejó movimientos importantes en la tabla de posiciones.

Peláez y De Francisco EN VIVO HOY

Asimismo, el programa servirá como antesala de la fase previa de la Copa Sudamericana, que tendrá protagonismo colombiano esta semana con los cruces entre Atlético Nacional y Millonarios, además del duelo entre América de Cali y Atlético Bucaramanga, compromisos decisivos rumbo a la fase de grupos.

Otro de los temas centrales será la actualidad de James Rodríguez, quien todavía no ha debutado oficialmente con Minnesota United, pero continúa perfilándose como uno de los nombres fijos en la convocatoria de la Selección Colombia pensando en la Copa del Mundo de 2026.

Finalmente, Peláez y De Francisco realizarán un balance general de lo que dejó el fin de semana futbolístico, combinando análisis, opinión y el habitual tono humorístico que ha caracterizado al espacio desde su regreso a la radio nacional.