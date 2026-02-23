Peláez y De Francisco EN VIVO HOY lunes 23 de febrero

Hernán Peláez y Martín De Francisco hablarán este lunes 23 de febrero de las polémicas que dejó la fecha 8 de la Liga BetPlay.

Peláez y De Francisco analizarán la derrota de Millonarios ante Internacional de Bogotá y también de la goleada de Atlético Nacional sobre Alianza FC.

También se referirán de lo hecho por los jugadores de la Selección Colombia en sus respectivos clubes y de los recientes hechos ocurrido en México que para muchos pondría en riesgo la realización del Mundial en este país.

Peláez y De Francisco, una pareja de grandes referentes

La pareja conformada por Hernán Peláez y Martín de Francisco le brindará a todos los seguidores de La Fm de RCN un importante conocimiento, experiencia y capacidad de análisis.

Hernán Peláez es, sin duda, uno de los grandes referentes del periodismo colombiano que trascendió desde el ámbito deportivo hasta convertirse en una voz autorizada del periodismo político, de humor, de análisis y hasta la crónica.

De esta manera, Peláez regresa a RCN, en donde ya estuvo en la temporada 2016, cuando hizo parte del grupos de comentaristas durante la participación de la Selección Colombia en la Copa América Centenario y en 2018 analizó la El Mundial de Rusia.

Por otro lado, Martín de Francisco, presentador, locutor, narrador, actor y periodista deportivo, se destacado por sus contundentes análisis en los que mezcla la realidad, la información, el sarcasmo y el humor para el agrado de los oyentes.