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Fútbol Colombiano

Peláez y De Francisco EN VIVO HOY martes 17 de marzo

La FM y Deportes RCN traerán una nueva emisión de uno de los programas radiales más escuchados del país.
Deportes RCN

El programa radial Peláez y De Francisco tendrá una nueva emisión este martes 17 de marzo de 2026, la cual se podrá escuchar desde las 11:00 a. m. a través de La FM y también mediante la señal digital de Deportes RCN, con el habitual análisis de la actualidad del fútbol colombiano e internacional.

Peláez y De Francisco EN VIVO - martes 17 de marzo

Temas del 17 de marzo en Peláez y De Francisco

Uno de los temas principales del día será el inicio de la Liga BetPlay en su duodécima jornada, la cual arranca este mismo martes con varios compromisos que comienzan a marcar el rumbo del campeonato.

En particular, el programa pondrá la lupa sobre el partido entre Millonarios FC y Atlético Nacional, que se disputará en el estadio El Campín, considerado uno de los duelos más atractivos de la fecha por la historia y presente de ambos equipos.

Asimismo, habrá espacio para el análisis de los partidos de vuelta de la UEFA Champions League, con enfrentamientos destacados como Sporting de Lisboa vs Bodø/Glimt, Bayer Leverkusen vs Arsenal FC, Manchester City vs Real Madrid y Chelsea FC vs París Saint-Germain.

De esta manera, Hernán Peláez y Martín de Francisco ofrecerán un nuevo espacio de análisis, opinión y debate, abordando los temas más relevantes del día tanto en el ámbito local como en el internacional, en una jornada cargada de fútbol.

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