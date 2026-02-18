Peláez y De Francisco EN VIVO HOY miércoles 18 de febrero

Este miércoles 18 de febrero se efectuará la tercera emisión del programa Peláez y De Francisco, el cual será un espacio de actualidad, datos curiosos y humor. A partir de las 11:00 a. m. en La FM y el canal de YouTube de Deportes RCN se podrá escuchar.

Como es costumbre, Hernán Peláez y Martín de Francisco abordarán los temas coyunturales desde una perspectiva informativa, aportando un toque de opinión y sátira.

Peláez y De Francisco EN VIVO HOY

En el caso de hoy, el programa se centrará en un análisis de la presentación de Independiente Medellín, que derrotó 2-1 a Liverpool de Montevideo el pasado martes por la ida de la segunda fase previa de Copa Libertadores.

Además, habrá una revisión a la jornada de Champions League del pasado martes, marcada por el infortunado caso de racismo presentado en el partido Benfica vs Real Madrid, allí, Gianluca Prestianni habría insultado a Vinícius Jr. por su raza.

También habrá una previa de la jornada de este miércoles en Champions League y del cierre de la séptima fecha de Liga BetPlay entre Junior y América.