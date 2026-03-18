Peláez y De Francisco EN VIVO HOY miércoles 18 de marzo

El programa radial Peláez y De Francisco tendrá una nueva emisión este miércoles 18 de marzo de 2026, la cual se podrá escuchar desde las 11:00 a. m. (hora colombiana) a través de La FM y también por la señal digital de Deportes RCN, con el análisis de los principales hechos del fútbol colombiano e internacional.

Peláez y De Francisco EN VIVO - martes 17 de marzo

Temas del 17 de marzo en Peláez y De Francisco

Uno de los temas centrales será la contundente victoria 3-0 de Millonarios FC sobre Atlético Nacional en El Campín, resultado que dejó múltiples lecturas tanto por el rendimiento del equipo azul como por las dificultades del conjunto verdolaga.

Durante el programa, Hernán Peláez y Martín de Francisco analizarán lo ocurrido en ese compromiso, incluyendo las claves del triunfo embajador y el impacto que tiene en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay.

Asimismo, el programa también abordará los partidos de la Liga BetPlay que se disputarán durante la tarde y noche de este miércoles, en una jornada que seguirá moviendo la tabla y generando debate en el fútbol colombiano.

Finalmente, habrá espacio para revisar lo sucedido en la jornada del martes de la UEFA Champions League, así como hacer la previa de los partidos de este miércoles, en los que se definirán los últimos clasificados a los cuartos de final del torneo europeo.