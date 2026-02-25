Peláez y De Francisco EN VIVO HOY miércoles 25 de febrero

Hernán Peláez y Martín De Francisco hablarán este miércoles 25 de febrero de la clasificación de Deportivo Independiente Medellín a la tercera fase previa de la Copa Conmebol Libertadores, después de superar a Liverpool FC.

Peláez y De Francisco también se referirán a la jornada de la Champions League y al duelo entre Santa Fe y Nacional que estaban postergado por la Liga BetPlay.

Peláez y De Francisco, una pareja de grandes referentes

La pareja conformada por Hernán Peláez y Martín de Francisco le brindará a todos los seguidores de La Fm de RCN un importante conocimiento, experiencia y capacidad de análisis.

Hernán Peláez es, sin duda, uno de los grandes referentes del periodismo colombiano que trascendió desde el ámbito deportivo hasta convertirse en una voz autorizada del periodismo político, de humor, de análisis y hasta la crónica.

De esta manera, Peláez regresa a RCN, en donde ya estuvo en la temporada 2016, cuando hizo parte del grupos de comentaristas durante la participación de la Selección Colombia en la Copa América Centenario y en 2018 analizó la El Mundial de Rusia.

Por otro lado, Martín de Francisco, presentador, locutor, narrador, actor y periodista deportivo, se destacado por sus contundentes análisis en los que mezcla la realidad, la información, el sarcasmo y el humor para el agrado de los oyentes.