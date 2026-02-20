Este viernes 20 de febrero se llevará a cabo una nueva emisión del programa Peláez y De Francisco, espacio que combina actualidad deportiva, opinión y humor bajo la conducción de Hernán Peláez y Martín de Francisco. La cita será a las 11:00 a. m. (hora colombiana) a través de La FM y el canal de YouTube de Deportes RCN.

Como es habitual, el programa abordará los temas más relevantes del fútbol colombiano, con análisis, datos y el sello crítico que caracteriza a sus presentadores, quienes revisan cada jornada con una mezcla de información, debate y sátira que marca agenda en el entorno deportivo.

Peláez y De Francisco EN VIVO HOY viernes 20 de febrero

En esta ocasión, uno de los ejes centrales será la victoria de Deportes Tolima frente a Deportivo Táchira por la ida de la segunda fase previa de la Copa Libertadores, un resultado clave en las aspiraciones internacionales del equipo pijao y que deja abierta la serie de cara al partido de vuelta.

También habrá espacio para analizar el inicio de la octava fecha de la Liga BetPlay, jornada que comienza a perfilar posiciones en la tabla y que genera expectativa por los movimientos en la parte alta y baja del campeonato colombiano.

Finalmente, el debate incluirá la posibilidad de que Radamel Falcao García sea convocado a la Selección Colombia para el Mundial 2026, tema que ha generado revuelo tras conocerse versiones sobre una supuesta charla con Néstor Lorenzo. Un programa imperdible para entender lo que está marcando la agenda del fútbol nacional.