Peláez y De Francisco EN VIVO HOY viernes 27 de febrero

Hernán Peláez y Martín De Francisco hablarán este viernes 27 de febrero de la Copa Libertadores, la UEFA Champions League y la Liga BetPllay.
Copa Libertadores
Sobre la Copa Libertadores analizarán la agónica clasificación de Deportes Tolima a la tercera ronda previa, después de superar en los lanzamientos desde el punto penal a Deportivo Táchira.
También hablarán de los próximos enfrentamientos de los equipos colombianos.
Champions League
De la Champions League opinarán sobre los cruces definidos de los octavos de final.
PSG VS Chelsea
Bodo/Glimt Vs Sporting Lisboa
Bayer Leverkusen Vs Arsenal
Galatasaray Vs Liverpool
Newcastle Vs Barcelona
Atlético de Madrid Vs Tottenham
Atalanta Vs Bayern Múnich
Real Madrid Vs Manchester City
Liga BetPlay
Peláez y De Francisco analizarán la victoria de Millonarios en el inicio de la fecha 9 en la Liga BetPlay y analizarán la continuación de la jornada.