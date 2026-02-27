Peláez y De Francisco EN VIVO HOY viernes 27 de febrero

Hernán Peláez y Martín De Francisco hablarán este viernes 27 de febrero de la Copa Libertadores, la UEFA Champions League y la Liga BetPllay.

Copa Libertadores

Sobre la Copa Libertadores analizarán la agónica clasificación de Deportes Tolima a la tercera ronda previa, después de superar en los lanzamientos desde el punto penal a Deportivo Táchira.

También hablarán de los próximos enfrentamientos de los equipos colombianos.

Champions League

De la Champions League opinarán sobre los cruces definidos de los octavos de final.

PSG VS Chelsea

Bodo/Glimt Vs Sporting Lisboa

Bayer Leverkusen Vs Arsenal

Galatasaray Vs Liverpool

Newcastle Vs Barcelona

Atlético de Madrid Vs Tottenham

Atalanta Vs Bayern Múnich

Real Madrid Vs Manchester City

Liga BetPlay

Peláez y De Francisco analizarán la victoria de Millonarios en el inicio de la fecha 9 en la Liga BetPlay y analizarán la continuación de la jornada.