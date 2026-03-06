Peláez y De Francisco EN VIVO HOY viernes 6 de marzo

Hernán Peláez y Martín De Francisco hablarán este viernes 6 de marzo de la victoria de América de Cali sobre Atlético Bucaramanga en la Copa Conmebol Sudamericana y del empate de Medellín con Juventud en la Copa Libertadores.

También se referirán a la fecha 10 de la Liga BetPlay.

América en la Copa Sudamericana

América de Cali derrotó con marcador de 2-1 a Atlético Bucaramanga en la fase preliminar de la Copa Conmebol Sudamericana.

Con este resultado, el equipo 'escarlata' se ganó un lugar en la fase de grupos, mientras que el santandereano terminó su participación internacional en la temporada.

Medellín empató en Copa Libertadores

Deportivo Independiente Medellín logró un valioso empate con marcador de 1-1 frente a Juventud de las Piedras en el partido de ida por la tercera fase de la Copa Conmebol Libertadores.

El equipo antioqueño tratará de asegurar la clasificación a la fase de grupos en condición de local.