Peláez y De Francisco EN VIVO: primer programa en La Fm

Hernán Peláez y Martín de Francisco llegan este lunes 16 de febrero a La Fm de RCN con su exitoso formato.

Desde las 11 de la mañana y hasta las 12 del medio día, Peláez y De Francisco analizarán en La Fm toda la actualidad deportiva nacional e internacional.

Peláez y De Francisco, una pareja de grandes referentes

La pareja conformada por Hernán Peláez y Martín de Francisco le brindará a todos los seguidores de La Fm de RCN un importante conocimiento, experiencia y capacidad de análisis.

Hernán Peláez es, sin duda, uno de los grandes referentes del periodismo colombiano que trascendió desde el ámbito deportivo hasta convertirse en una voz autorizada del periodismo político, de humor, de análisis y hasta la crónica.

De esta manera, Peláez regresa a RCN, en donde ya estuvo en la temporada 2016, cuando hizo parte del grupos de comentaristas durante la participación de la Selección Colombia en la Copa América Centenario y en 2018 analizó la El Mundial de Rusia.

Por otro lado, Martín de Francisco, presentador, locutor, narrador, actor y periodista deportivo, se destacado por sus contundentes análisis en los que mezcla la realidad, la información, el sarcasmo y el humor para el agrado de los oyentes.

Como pareja, Peláez y De Francisco se han convertido en uno referentes del periodismo deportivo colombiano, que ahora tendrá La Fm de RCN de lunes a viernes desde entre las 11:00 A.M. hasta las 12:00.