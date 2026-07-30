La eliminación del Deportivo Independiente Medellín en los dieciseisavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana frente a Vasco da Gama (global de 3-2) no estuvo exenta de tensión.

Tras caer derrotado este miércoles 29 de julio, el ambiente en el conjunto 'poderoso' se vio sacudido por un incidente ocurrido al minuto 90, cuando el director técnico Luis Amaranto Perea decidió sustituir a Juan José Córdoba.

Juan José Córdoba rompe el silencio tras su encontronazo con Amaranto Perea: "Me disculpé"

Al momento de abandonar la cancha, el atacante protagonizó un visible reclamo hacia el estratega, quien le respondió de inmediato en la zona técnica.

El encontronazo generó un intenso debate en redes sociales y críticas por parte de comentaristas deportivos sobre el manejo de las frustraciones en el campo.

Ante la ola de comentarios, Córdoba utilizó sus redes sociales para ofrecer disculpas públicas y aclarar la situación. El futbolista rechazó rotundamente que su molestia estuviera dirigida a quien ingresó en su lugar: “Nunca creería que un compañero no es una buena opción ni tampoco me enojaría por ser sustituido”, afirmó.

Juan José Córdoba rompe el silencio tras su choque con Amaranto Perea en la eliminación del DIM

El atacante explicó que su reacción fue producto de las emociones del partido y del duro golpe que significaba quedar fuera del certamen continental: “Fue una situación que se salió de contexto en un momento de frustración por no obtener lo que todos deseábamos”, señaló.

Asimismo, confirmó que ya asumió la responsabilidad ante el grupo: “Ya me disculpé con el profesor y con mis compañeros por mi actitud inadecuada”.

Por último, el jugador arremetió contra las opiniones de la prensa y exfutbolistas, pidiendo no dar crédito a personas “que solo hablan lo primero que se les venga a la mente detrás de una cámara”, en especial a “individuos que jugaron este deporte y se les olvidó el sentir dentro de un campo”.

Por su parte, Amaranto Perea prefirió enfocarse en lo deportivo durante la conferencia de prensa, reconociendo la superioridad del rival y señalando que la juventud del plantel y la falta de alternativas terminaron pesando en una serie tan exigente.