Kylian Mbappé fue uno de los grandes protagonistas de la clasificación de Francia a los cuartos de final del Mundial 2026, no solo por convertir el penal que eliminó a Paraguay, sino también por su temperamental actuación, que acaparó la atención de la prensa argentina y brasileña tras un partido cargado de roces, empujones y cruces verbales.

Los medios sudamericanos destacaron que el delantero del Real Madrid perdió la paciencia ante la férrea marca impuesta por la Albirroja de Gustavo Alfaro.

Uno de los momentos más tensos se produjo en el primer tiempo, cuando Andrés Cubas frenó al atacante con una dura infracción. La acción provocó un empujón de Mbappé sobre el mediocampista paraguayo y desencadenó una tangana que involucró a futbolistas de ambos equipos.

Mbappé, en el centro de la tormenta: la dura reacción de la prensa argentina y brasileña

Las cámaras también captaron al capitán francés dirigiéndose a Junior Alonso con un insulto en español: "La concha de tu madre", una escena que rápidamente se viralizó y fue ampliamente comentada por la prensa argentina.

La tensión continuó en la segunda parte. Tras la revisión del VAR que derivó en el penal para Francia, Juan José Cáceres intentó deteriorar el punto de cobro antes de la ejecución.

Ousmane Dembélé respondió con gestos burlones y, después de que Mbappé transformara el penal en gol, se produjo un nuevo enfrentamiento durante la pausa para hidratación.

Jugadores paraguayos denunciaron un supuesto golpe del delantero francés, lo que originó otra serie de empujones e insultos que obligó a intervenir a los entrenadores Didier Deschamps y Gustavo Alfaro.

La prensa argentina y brasileña liquidó a Mbappé tras el caliente duelo con Paraguay

Al término del compromiso, Mbappé volvió a quedar en el centro de la polémica. Según reflejaron medios brasileños, celebró la victoria frente a varios jugadores paraguayos y rechazó el saludo del arquero Orlando Gill.

Pese a las críticas, el propio Mbappé defendió la actitud de Francia. "Sabíamos qué tipo de partido sería. Si necesitábamos jugar con más intensidad, sabíamos cómo hacerlo. Sabemos jugar un fútbol más sucio. Pensaban que llegaríamos de etiqueta, pero estábamos listos para la batalla", afirmó.

Por su parte, Didier Deschamps justificó el comportamiento de sus dirigidos al revelar que pidió proteger a su estrella porque "iban a rematarlo", en referencia a la dureza con la que fue marcado durante los 90 minutos.