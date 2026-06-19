Pep Guardiola presente en el Mundial: ¿Dirigirá a selección mundialista?

La Copa Mundial 2026 se ha encargado de forman una auténtica fiesta y espectáculos deportivos de principio a fin y que nadie se quiere perder. Celebridades, exfutbolistas y cantantes han estado presentes en los primeros duelos del Mundial, pero esta enorme competencia no se la quiere perder tampoco el Pep Guardiola.

Pep Guardiola volvió a ser uno de los grandes focos de atención en el Mundial 2026, no dentro del campo, sino en las gradas del Gillette Stadium, donde fue visto siguiendo con atención el duelo entre Escocia y Marruecos, correspondiente al segundo duelo del Grupo C del torneo.

Su presencia no pasó desapercibida, ya que el técnico catalán, reconocido por su influencia en el fútbol moderno, observó el partido más que como hincha en uno de los palcos y con una expresión de análisis constante, como si estuviera descifrando cada movimiento táctico de ambas selecciones.