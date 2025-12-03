Pereira al borde del abismo: duro antecedente lo acerca a la desaparición

Deportivo Pereira enfrenta una de las semanas más críticas de su historia reciente, luego de que el pasado martes 2 de diciembre recibiera una notificación formal del Ministerio del Deporte sobre la suspensión de su reconocimiento deportivo. La medida, basada en la Ley 1445 de 2011, se tomó debido al incumplimiento de obligaciones laborales y tributarias acumuladas por la institución risaraldense. Este revés administrativo pone al club en una encrucijada que podría definir su continuidad en el fútbol profesional colombiano.

La situación tomó por sorpresa a buena parte de la afición matecaña, que esperaba días de mayor estabilidad tras los avances en el proceso de venta del equipo. El informe ministerial señala que el Pereira no ha cumplido con los pagos de salarios atrasados ni con las responsabilidades fiscales correspondientes, obligaciones que, según la normativa vigente, son indispensables para el funcionamiento de cualquier entidad deportiva profesional.

La suspensión del reconocimiento implica que el club no puede realizar actividades oficiales mientras persista la sanción, una alarma que ya ha encendido todas las alertas en la dirigencia. A pesar del golpe, el Ministerio concedió un plazo de 10 días contados a partir de la fecha de la notificación para que el club pueda ponerse al día en sus compromisos laborales y tributarios.

Este periodo será decisivo para el futuro inmediato del equipo. De no cumplirse con los requerimientos en los tiempos establecidos, el Deportivo Pereira podría enfrentar un panorama oscuro, similar al que vivió el Cúcuta Deportivo en 2015, cuando la falta de solvencia financiera y las deudas acumuladas llevaron al club a perder reconocimiento deportivo y, con ello, a un proceso que desembocó en su desaparición temporal como sociedad.

El fantasma de aquel antecedente ronda hoy al equipo risaraldense, pues las consecuencias de no ponerse al día son claras: el Pereira corre el riesgo de perder la categoría, desaparecer como sociedad anónima y ver extinguida su razón social, un escenario que sería devastador para una institución con más de siete décadas de historia. La incertidumbre también golpea a los jugadores, empleados administrativos y a toda la cadena de personas que dependen económicamente del funcionamiento del club.

Frente a esta crisis, la posible venta de la institución toma un papel protagónico. En los últimos días, se confirmó que el grupo empresarial GROUP EMPRESARIOS FULL CCI DUBAI COLOMBIA S.A.S. sería el nuevo propietario del equipo, una noticia que inicialmente generó optimismo en la hinchada y en la ciudad. Se espera que en los próximos días el proceso avance con mayor celeridad, pues la llegada de nuevos inversionistas podría ser fundamental para cubrir las deudas existentes y estabilizar las finanzas del club.

La afición matecaña vive horas de angustia y esperanza al mismo tiempo. Mientras unos temen que la historia se repita y que el Pereira enfrente un desenlace similar al del Cúcuta hace una década, otros confían en que la intervención del nuevo grupo empresarial permita enderezar el rumbo y evitar que el club pierda su lugar en el balompié nacional. Lo cierto es que los próximos días serán definitivos para conocer cuál será el destino del equipo que ha llevado el nombre de Risaralda a lo más alto del fútbol colombiano.