La quinta jornada de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol trae un duelo clave entre Perú y Uruguay, en un partido que podrá seguirse EN VIVO este viernes desde las 4:00 p. m. (hora Colombia) con transmisión del Canal RCN, para el público colombiano.

Perú vs. Uruguay | EN VIVO Liga de Naciones Conmebol - minuto a minuto y goles

El compromiso se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, un escenario donde la selección peruana buscará hacerse fuerte aprovechando la altura. El equipo dirigido por Antonio Spinelli llega con la obligación de sumar puntos, luego de una dura caída en su última presentación, por lo que este encuentro aparece como determinante para sus aspiraciones en el torneo.

Uruguay, por su parte, también necesita un resultado positivo para mantenerse en la pelea. El conjunto ‘charrúa’ ha tenido un inicio irregular en la competencia y sabe que un triunfo como visitante podría cambiar su panorama en la tabla.

En ese contexto, la transmisión del Canal RCN cobra protagonismo para los aficionados en Colombia, que podrán seguir cada detalle del encuentro, desde la previa hasta el desarrollo del partido en territorio cusqueño.

El choque promete ser intenso, con dos equipos que necesitan sumar y que encontrarán en este partido una oportunidad clave para reposicionarse. Perú apostará por la localía y el desgaste físico que genera la altura, mientras que Uruguay intentará imponer su orden táctico para contrarrestar las condiciones adversas.

Todo está listo para un encuentro que se roba la atención en la jornada, con transmisión en vivo por Canal RCN

https://www.canalrcn.com/co/player/67bd9751e81fc64038adf341