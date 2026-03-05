Polémica eliminación de Nacional en Sudamericana: "no hay que buscar culpables"

Una golondrina no hace llover, Alfredo Morelos ha tenido durante todo el semestre varias actuaciones destacables; sin embargo, ese no fue el caso de la noche de copa Sudamericana contra Millonarios, el búfalo, como líder de Nacional, habló en rueda de prensa sobre la eliminación del equipo.

El primer llamado que se hizo fue a la unión: “hay que estar juntos para seguir. Esto no termina acá, eso no es fracaso para nosotros, tanto como para mí como jugador no va a ser”.

Rodrigo Contreras: "A veces la vida le pone dificultad a uno"

El goleador no tuvo muchas oportunidades claras, un par de mano a mano con el portero Novoa, Alfredo Morelos habló en zona mixta: “Yo creo que hay que levantarnos, alzar la cabeza con mucha humildad. Lo que yo he dicho siempre: A veces la vida le pone dificultad a uno, pero nosotros, como te digo, queríamos lo mejor para esta institución”.

Según palabras de Alfredo Morelos se encontraron un equipo que aprovechó la oportunidad: “nosotros teníamos un plantel muy importante que donde salgamos a jugar tenemos que proponer y hacer las cosas de la mejor manera. Yo creo que ahorita no hay que buscar culpables, no nos va a ser los peores porque sabemos que el fútbol da muchas revanchas”.

Autocrítica de Morelos en la Copa Sudamericana: "Cada uno sabemos lo que hicimos dentro de la cancha"

El equipo antioqueño no tuvo muchas herramientas para disputar el partido, aunque lograron un rápido empate, futbolísticamente se veían superados: “sabemos que nuestra gente está dolida, por lo que pasó, pero bueno, nada, yo como uno de los referentes de acá de Atlético Nacional, voy a dar todo por la institución ahorita el tema liga, los partidos que se vienen”.

El referente fue preguntado por cómo trabajar para que el vestuario no caiga: “Hay que tener la humildad. Cada uno sabemos lo que hicimos dentro de la cancha, que si nos faltó, bueno, hay que hablarlo, lo hablaremos ya mañana todos juntos en el camerino, reflexionar todo toda esta situación, no nos va a hacer los peores jugadores”.