Polémica que sacude al Alemania-Costa de Marfil: gol anulado y reclamos europeos

Alemania salió con intensidad en busca de imponer condiciones ante Costa de Marfil y rápidamente comenzó a generar peligro en el arco defendido por Yahia Fofana. El conjunto europeo tuvo varias aproximaciones en los primeros minutos y estuvo cerca de abrir el marcador en más de una ocasión.

Apenas a los 13 segundos, Kai Havertz recibió una asistencia de Florian Wirtz dentro del área y probó con un remate que terminó desviándose.

La presión alemana continuó y al minuto 9 apareció la primera gran intervención del arquero marfileño: Fofana se estiró sobre su palo derecho para despejar un potente cabezazo de Havertz desde el punto penal.

Costa de Marfil sufría los ataques alemanes, mientras las figuras de Julian Nagelsmann buscaban romper el bloque defensivo rival. A los 17 minutos, Jamal Musiala volvió a demostrar su talento al asociarse con Aleksandar Pavlović en la frontal del área y sacar un disparo de derecha que pasó cerca del poste.

Dos minutos después, Felix Nmecha estuvo muy cerca de marcar. El mediocampista del Borussia Dortmund aprovechó una recuperación rápida y finalizó la jugada con un fuerte remate que se desvió en un defensor y terminó en tiro de esquina.

La polémica llegó al minuto 21. Aleksandar Pavlović apareció en el área y convirtió de cabeza tras una mala salida de Yahia Fofana, pero el árbitro anuló la acción al considerar que el volante alemán cometió falta sobre el guardameta en su intento por disputar el balón.

Alemania mantiene el dominio territorial y ofensivo, aunque Costa de Marfil resiste gracias a la actuación de su arquero, que se ha convertido en protagonista durante el arranque del encuentro.