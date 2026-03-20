¡Por la gloria continental! Rivales de los equipos colombianos en la Copa Libertadores

La Conmebol realizó el sorteo de la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores 2026 y la CONMEBOL Sudamericana 2026 este 19 de marzo en su sede en Luque, Paraguay, definiendo el camino de los 32 equipos en cada competencia hacia la gloria continental.

En la Libertadores, los clubes fueron distribuidos en ocho grupos de cuatro equipos cada uno, de acuerdo con su ubicación en el ranking CONMEBOL y los criterios deportivos establecidos, evitando en lo posible enfrentamientos entre equipos del mismo país en esta fase.

Colombia contará con la participación de Deportes Tolima, Independiente Medellín, Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe.

Así quedaron conformados los grupos para los quipos colombianos:

Grupo A: Flamengo (BRA), Estudiantes L.P (ARG), Cusco (PER) Independiente Medellín (COL)

Grupo B: Nacional (URU), Universitario (PER), Coquimbo Unido (CHI), Deportes Tolima (COL)

GRUPO C: Fluminense (Brasil), Bolivar (Bolivia), La Guaira (Venezuela) y Rivadavia (Argentina).

GRUPO D: Boca Juniors (Argentina); Cruzeiro (Brasil); Universidad Católica (Chile) y Barcelona (Ecuador).

Grupo E: Peñarol (URU), Corinthians (BRA), Independiente Santa Fe (COL), Platense (ARG)

Grupo F: Palmeiras (BRA), Cerro Porteño (PAR), Junior FC (COL), Sporting Cristal (PER)

GRUPO G: Liga de Quito (Ecuador); Lanús (Argentina); Always Ready (Bolivia) y Mirassol (Brasil).

GRUPO H: Independiente del Valle (Ecuador); Libertad (Paraguay); Rosario Central (Argentina) y Universidad Central (Venezuela).